В Госдуме рассказали об обновлении с 1 января перечня профессий в России

Cреди новых должностей коуч, спа-менеджер, копирайтер, специалист по ИИ, ландшафтный дизайнер

Редакция сайта ТАСС

© Александра Горошилова/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Новый общероссийский классификатор профессий и должностей заработает в 2026 году в связи с появлением за последние десятилетия одних и устареванием других специальностей. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Читайте также

В поисках своего призвания

"Действующему классификатору, а проще сказать перечню профессий около 30 лет. Конечно, многие позиции просто уже устарели, - сказал депутат. - Поэтому с 1 января 2026 года будет обновленный перечень профессий".

Как следует из документа, с которым ознакомился ТАСС, среди новых профессий и должностей, которых не было в старом перечне - коуч, спа-менеджер, копирайтер и SMM-менеджер, специалист по искусственному интеллекту и инженер по 3D-печати, ландшафтный дизайнер, лейаут-артист, специалист по корпоративной социальной политике и многие другие. Большое количество новых специальностей касается таких сфер, как IT, финансы, производство контента, экология и другие.

"Появляются новые профессии, в прошлое уходят старые профессии, в связи с чем появляются новые документы", - сказал Нилов. Как пояснил депутат, под обновленный перечень будут разработаны новые должностные регламенты и инструкции.

"Это все - систематизация, актуализация, совершенствование действующей системы. Ничего сверхъестественного, глобального, революционного не происходит", - отметил парламентарий. "На зарплаты это глобально, конечно, не повлияет", - подчеркнул глава комитета.

Действующий общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов был утвержден в 1994 году (последние изменения вносились в 2012 году). Новый документ разработан по поручению президента РФ Владимира Путина от 2023 года и утвержден приказом Росстандарта со вступлением в силу с начала 2026 года.