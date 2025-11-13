Эксперт Петряйкина: за 10 лет заболеваемость диабетом I типа выросла почти вдвое

Возможности для ранней диагностики этого заболевания в России расширяются, добавила директор РДКБ, главный внештатный специалист детский эндокринолог Минздрава

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Показатель заболеваемости диабетом 1-го типа среди населения России за последнее десятилетие увеличился практически в два раза, подобная тенденция наблюдается и во всем мире. Об этом сообщила ТАСС директор РДКБ, главный внештатный специалист детский эндокринолог Минздрава России по ЦФО Елена Петряйкина.

"Заболеваемость диабетом растет во всем мире, и Россия не является исключением. Так, за последние 10 лет заболеваемость диабетом 1-го типа выросла почти в два раза. С другой стороны, риск развития сахарного диабета 2-го типа напрямую связан с ожирением. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2024 году количество детей с ожирением достигло в мире 8%, но в России этот показатель лучше - порядка 6%", - сказала она.

Эксперт пояснила, что возможности для ранней диагностики сахарного диабета в России расширяются. Инсулинотерапия с использованием помп и систем непрерывного мониторинга глюкозы значительно улучшает контроль над заболеванием и предотвращает развитие тяжелых осложнений.

"Это позволяет улучшать и качество жизни ребенка с сахарным диабетом. Ушли многократные проколы пальцев для измерения уровня глюкозы крови, умелое использование помповой инсулинотерапии в сочетании с системами непрерывного мониторинга глюкозы приводит к идеальной компенсации заболевания, тем самым повышается психологическое благополучие как ребенка с сахарным диабетом, так и его родителей", - подчеркнула врач.

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом, в том числе и у детей, по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Международной диабетической федерации. Он утвержден в 1991 году.