В СФ рассказали о налоговых вычетах за лечение и учебу детей

Зампред комитета по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин отметил, что вычет, в частности, можно получить за все виды платного обучения

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Часть затрат на лечение и любое платное обучение детей - от детсадов до вузов - можно компенсировать с помощью налогового вычета, рассказал ТАСС зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин.

"Можно получить социальный вычет на очное обучение детей и подопечных, а также братьев и сестер в возрасте до 24 лет. Здесь к вычету принимаются суммы, уплаченные за все виды платного обучения - в детских садах и школах, спортивных кружках и секциях, за профессиональное обучение в колледжах и вузах, за дополнительное образование, к примеру, на курсах повышения квалификации", - сказал парламентарий.

Главное, чтобы учреждение имело лицензию на образовательную деятельность, а расходы подтверждались документами, подчеркнул Епишин, отметив, что размер вычета ограничен 110 тыс. рублей (то есть, при ставке НДФЛ в 13% налогоплательщик может вернуть до 14,3 тыс. рублей) на каждого ребенка в год.

Родители или усыновители имеют также право на налоговый вычет за лечение детей по перечню медуслуг, утвержденных правительством, и покупку лекарств, за добровольное страхование детей и за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, в том числе оплату абонемента в спортзал, детскую спортивную школу или секцию, если они соответствуют определенным условиям.

"Здесь нужно оговориться, что совокупный предельный размер вычетов на лечение и физкультурно-оздоровительные услуги составляет 150 тыс. рублей. Однако это не касается вычета за оплату дорогостоящего лечения <…>. По нему лимита нет, и он будет предоставлен на всю сумму расходов, но в пределах уплаченного НДФЛ", - пояснил сенатор. Как отметил Епишин, в большинстве случаев воспользоваться вычетом можно в течение трех лет после года, когда гражданин потратил деньги, например, на лечение или обучение. В связи с введением прогрессивной шкалы ставок НДФЛ размер возврата исчисляется с 2022 по 2024 год исходя из 13% или 15% - смотря по какой ставке платились налоги, а начиная с 2025 года - исходя из ставок 13%, 15%, 18%, 20% или 22%.

Сенатор напомнил также о стандартном налоговом вычете на детей - 1,4 тыс. рублей в месяц на первого ребенка, 2,8 тыс. на второго, 6 тыс. рублей на третьего и последующих и 12 тыс. рублей на ребенка-инвалида. Вычет предоставляется до месяца, в котором доход достигнет 450 тыс. рублей, и положен обоим родителям. Родителю-одиночке же вычет дадут в двойном размере до момента вступления в брак, отметил парламентарий.