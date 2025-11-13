Первая линия метро в Белграде откроется через 2,5 года при поддержке Франции

Коммерческий договор на ее строительство с французской компанией Alstom будет подписан до 15 декабря, сообщил президент Сербии Александар Вучич

Редакция сайта ТАСС

Президент Сербии Александар Вучич © AP Photo/ Giannis Papanikos

БЕЛГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Первая линия метро в Белграде будет открыта через 2,5 года в рамках сотрудничества с французской компанией Alstom. Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже

"Мы до 15 декабря окончательно подпишем и коммерческий договор на строительство первой линии метро с французской компанией Alstom. То есть в ближайший месяц мы завершим эту работу и приступим к финальной части, чтобы через два с половиной года у нас была первая линия метро", - сообщил сербский лидер журналистам.

Работы над проектом метрополитена в Белграде стартовали в 2021 году после подписания меморандума о взаимопонимании между правительством Сербии, городскими властями, французскими и китайскими партнерами. Концепция предполагала распределение задач между компаниями: французские компании Alstom и Egis Rail отвечают за электромеханику, подвижной состав и ключевое инфраструктурное оснащение, в то время как компания Power China выполняет основную строительную часть.

Проект предусматривает строительство двух линий метро общей протяженностью свыше 40 км. В Сербии подчеркивали, что сотрудничество с Парижем в том числе подразумевает передачу технологий и обучение будущих сотрудников белградского метро.