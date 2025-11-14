Врач Мокрышева: ежегодно в России выявляют свыше 215 тыс. случаев диабета

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Более 215 тыс. новых случаев сахарного диабета выявляется в России ежегодно. Кроме того, за последние годы зафиксирован значительный рост смертности от причин, связанных с сахарным диабетом, сообщила ТАСС директор НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН Наталья Мокрышева.

"В том, что заболевание продолжает распространяться, подтверждая свой статус неинфекционной пандемии, эндокринологическое сообщество страны хорошо осведомлено и принимает меры. Ежегодно в стране выявляется свыше 215 тысяч новых случаев сахарного диабета. В последние годы зафиксирован значительный рост смертности от причин, непосредственно связанных с сахарным диабетом. Так, в 2023 году этот показатель в России вырос на 14,4% по сравнению с предыдущим годом, составив 48 469 человек. Данный всплеск вызван целым комплексом причин, включая последствия пандемии COVID-19 и влияние фактора повышения распространенности ожирения", - сказала она.

По ее словам, в мире ситуация по диабету аналогична и вызывает серьезные опасения. Общее число больных сахарным диабетом достигло 537 млн, то есть примерно 130 млн человек диагноз не поставлен, что чревато осложнениями, в том числе и тяжелыми. Согласно международным оценкам, общая численность пациентов с сахарным диабетом к 2030 году может вырасти до 643 млн, а к 2045 году - до 783 млн.

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Международной диабетической федерации. Он утвержден в 1991 году.