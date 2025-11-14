В Приморье провели операцию по удалению щитовидки через подмышечную впадину

Такую операцию врачи провели впервые

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября. /ТАСС/. Хирурги Краевой клинической больницы № 2 города Владивостока провели первую в Приморском крае операцию по удалению доли щитовидной железы через проколы в подмышечной впадине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Приморья.

"Эндокринная хирургия Краевой клинической больницы № 2 вышла на новый уровень: учреждение стало одним из первых на Дальнем Востоке, где было выполнено эндоскопическое удаление доли щитовидной железы через проколы в подмышечной впадине - трансаксиллярная гемитиреоидэктомия. Первая эндоскопическая гемитиреоидэктомия была выполнена во "второй" краевой 11 ноября, а уже сегодня пациентка готовится к выписке", - рассказали в пресс-службе.

Как рассказали ТАСС, через 7-10 дней женщина сможет полностью вернуться к обычной жизни, кроме того, пациентка не будет нуждаться в заместительной гормональной терапии. "Функцию удаленной доли органа возьмет на себя оставшаяся его часть. При традиционном открытом доступе в аналогичных случаях нередко удаляется вся щитовидная железа", - пояснили в пресс-службе.

Высокотехнологичное хирургическое вмешательство провел пациентке с диагнозом "узловой зоб, функциональная автономия" заместитель главного врача по хирургии Андрей Мерена. "Данный вид доступа имеет множество преимуществ перед классическим - через разрез на шее. В их числе - малоинвазивность и минимальный риск осложнений, связанных с повреждением возвратного гортанного нерва, голосовых связок и паращитовидных желез. В полном объеме сохраняется подвижность шеи. Мягкие ткани во время операции практически не травмируются, что также сводит к минимуму послеоперационные болевые ощущения", - прокомментировал он. Мерена подчеркнул, что главное достоинство процедуры - отсутствие рубцов в местах проколов, через которые производится удаление органа, что является важным эстетическим преимуществом для большинства пациентов.

"Удаление части щитовидной железы через проколы в подмышечной впадине можно приравнять к нанотехнологиям. Это тонкая ювелирная работа, которая выполняется не повсеместно в мире, а точечно. Отрадно, что теперь она доступна и приморцам", - рассказала заведующая Краевым центром диабета и эндокринных заболеваний, главный внештатный эндокринолог Приморья Ольга Цыганкова. Она отметила, что это большой шаг для здравоохранения Приморского края.

В ближайшее время врачи больницы планируют поставить новый метод на поток. Операции будут проводиться пациентам ПКЦДиЭЗ с рядом заболеваний щитовидной железы по определенным медицинским показаниям.