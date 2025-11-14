В ОП предложили поднять зарплаты госслужащим в регионах

Общественники также порекомендовали внедрять в регионах практики наставничества и межрегиональных стажировок

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Зарплаты некоторых госслужащих в регионах должны стать конкурентоспособными с экономическим сектором, для этого предлагается ввести дополнительные стимулирующие выплаты для них. Об этом говорится в рекомендациях Общественной палаты (ОП) РФ по итогам круглого стола по вопросам совершенствования системы государственной гражданской службы. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Высшим должностным лицам субъектов РФ рекомендуется для совершенствования системы оплаты труда госслужащих, замещающих должности в исполнительных органах субъектов РФ, рассмотреть возможность введения дополнительных стимулирующих выплат и компенсаций", - отмечается в документе.

Кроме того, общественники предлагают "расширить практику установления индивидуальных размеров оплаты труда для специалистов, обладающих особыми компетенциями (в частности, в области управления проектами, сопровождения информационного моделирования объектов капитального строительства)". В ОП также рекомендовали внедрять в регионах практики наставничества и межрегиональных стажировок и чаще назначать на должности госуслужбы специалистов, включенных в кадровый резерв субъектов РФ.

Как уточняется в документе, размеры должностных окладов и окладов за классный чин госслужащих в регионах устанавливаются местными властями. "При этом уровень материального обеспечения государственных гражданских служащих существенно уступает уровню оплаты труда в частном секторе экономики", - подчеркивается в документе.

Так, по результатам анализа информации о вакансиях, размещенных на специализированных ресурсах, среднемесячный доход госслужащих в органах исполнительной власти субъектов РФ в большинстве случаев не превышает 80 тыс. рублей. При этом, в центральных аппаратах федеральных органов государственной власти, преимущественно расположенных в Москве, уровень заработной платы этих чиновников сопоставим со средними показателями по столице.

По итогам I квартала, по информации Мосстата, среднемесячная заработная плата в Москве достигла 160,7 тыс. рублей. "В то же время в органах исполнительной власти субъектов РФ среднемесячное материальное обеспечение госслужащих существенно ниже, что, в свою очередь, снижает привлекательность государственной гражданской службы на региональном уровне", - считают в ОП.