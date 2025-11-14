По Крымскому мосту приостанавливали движение автотранспорта

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту был временно закрыт, сообщается в Telegram-канале об обстановке на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в публикации.

Позже в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту сообщили о возобновлении проезда автотранспорта.

В новость внесены изменения (05:22 мск) - добавлена информация о возобновлении проезда автотранспорта.