По Крымскому мосту приостанавливали движение автотранспорта
Редакция сайта ТАСС
01:04
обновлено 02:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту был временно закрыт, сообщается в Telegram-канале об обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в публикации.
Позже в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту сообщили о возобновлении проезда автотранспорта.
В новость внесены изменения (05:22 мск) - добавлена информация о возобновлении проезда автотранспорта.