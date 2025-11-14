Вильфанд: на юге России в выходные ожидаются понижение температуры и дожди

Температура воздуха опустится на три градуса, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Температура воздуха на юге европейской части России понизится к выходным на три градуса, также возможны осадки. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"К выходным изменится погода на юге европейской России, циклоническая деятельность приведет к дождям. Сильных осадков не ожидается, но все-таки они будут. И температура понизится на три примерно градуса. В континентальных районах прогнозируется уже 12-15 градусов, на Черноморском побережье - 14-16 градусов", - сказал он.

Температура воды на текущий момент составляет 17-18 градусов, однако море постепенно начнет остывать, резюмировал Вильфанд.