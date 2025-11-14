Врач Мокрышева назвала реальное число граждан России с диабетом

Оно может составлять около 12 млн, при этом диагноз поставлен только 5,6 млн человек, сообщила директор НМИЦ эндокринологии им. Дедова

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Общее число заболевших диабетом в РФ может составлять около 12 млн, при этом диагноз поставлен только 5,6 млн граждан. Соответственно около 6,4 млн человек живут с диабетом, не имея ни диагноза, ни лечения, сообщила ТАСС директор НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН Наталья Мокрышева.

"По последним эпидемиологическим данным, зафиксированным Росстатом, в Российской Федерации более 5,6 млн пациентов с сахарным диабетом. Это официальная численность зарегистрированных пациентов, находящихся на учете в общероссийской базе данных и наблюдающихся по месту жительства. Обобщенные оценки НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова Минздрава России говорят о том, что реальное число граждан России с заболеванием сахарного диабета потенциально в два раза выше - на уровне 12 млн человек. То есть 6,4 млн жителей России живут с диабетом, не имея ни диагноза, ни адекватного лечения. И, соответственно, не диагностированы", - сказала она.

Мокрышева уточнила, что острые осложнения сахарного диабета связаны с внезапным повышением или понижением уровня глюкозы в крови, что приводит к кислородному голоданию мозга и периферических тканей, а также резко изменяет обмен веществ. Для купирования такого состояния требуется срочная медицинская помощь. Не менее опасными являются и хронические осложнения. Они развиваются постепенно и спровоцированы длительным повышением уровня глюкозы в крови. Такие поздние осложнения обычно происходят через 10-15 лет после постановки диагноза сахарного диабета.

Избежать хронических осложнений сахарного диабета можно, если следить за уровнем глюкозы в крови. Профилактика должна быть направлена на борьбу с хроническим повышением глюкозы.

Благодаря своевременности выявления сахарного диабета и назначения медикаментозной терапии возможно предотвратить последствия, включая нарушение функций ЦНС, поражения глаз и почек, сосудов ног и чувствительности конечностей.

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Международной диабетической федерации. Он утвержден в 1991 году.