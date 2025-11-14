На XI сезон НТО заявились более 226 тыс. человек

Всего за время проведения Национальной технологической олимпиады в ней приняли участие более 1 млн школьников и студентов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Заявки на участие в XI сезоне Национальной технологической олимпиады (НТО) подали более 226 тыс. школьников и студентов из восьми стран. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Подведены итоги заявочной кампании XI сезона НТО, участниками которой стали более 226 тыс. учащихся 5-11 классов и студентов. В этом учебном году заявки подали участники из всех регионов России, а также из зарубежных стран, среди которых: Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Молдова, Кыргызстан, Грузия и Туркменистан. Организационный комитет олимпиады возглавляют первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко", - сообщили в пресс-службе.

Всего за время проведения НТО в ней приняли участие более 1 млн человек, что говорит о востребованности инженерных и научных направлений среди молодежи. За 11 лет олимпиада стала площадкой, где школьники и студенты со всей страны осваивают современные технологии и начинают профессиональный путь. В этом году НТО для старшеклассников включает 35 профилей, в студенческом треке соревнования проходят по семи направлениям. Участники олимпиады решают реальные задачи в самых перспективных областях науки и технологий: от робототехники и геномного редактирования до разработки финансовых технологий и космических систем.

Победители и призеры большинства профилей НТО для 8-11 классов, включенных в приказ Минобрнауки России, получат 100 баллов ЕГЭ и право поступления в ведущие российские вузы без вступительных испытаний. Лучших участников олимпиады приглашают на стажировки в технологические и IT-компании. Студенты-победители получат льготы при поступлении в магистратуру вузов-партнеров и возможность пройти стажировки с перспективой трудоустройства.

"По итогам заявочной кампании впервые самым популярным профилем среди старшеклассников стала "Разработка компьютерных игр": на него зарегистрировались более 8 тыс. человек. На втором месте находится "Искусственный интеллект", который выбрали свыше 7 тыс. участников. На третьем - "Автоматизация бизнес-процессов", куда подали заявки 5 тыс. школьников. Отрадно, что именно Высшая школа экономики выступает организатором этих направлений НТО", - подчеркнул ректор НИУ ВШЭ, заместитель сопредседателей оргкомитета олимпиады Никита Анисимов.

В старшем треке НТО для школьников 8-11 классов больше всего заявок поступило из Новосибирской области - 35 185 участников. В пятерку регионов-лидеров также вошли Санкт-Петербург (13 682), Москва (12 070), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (9 009) и Московская область (8 676). 58% участников олимпиады составляют юноши и 42% - девушки. По возрастной структуре в старшем треке лидируют десятиклассники (29,5%), на втором месте - девятый класс (26%), на третьем - одиннадцатый (24%).

Рост участников

Генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин отмечает, что школьники растут вместе с проектом. "Начинают с более простых заданий в пятом классе, участвуя в юниорских соревнованиях, а уже через несколько лет побеждают в старшем треке, получают бонусы для поступления в ведущие университеты страны и приглашения на стажировки. Это показатель устойчивого интереса и того, что НТО президентской платформы действительно помогает выстраивать путь развития в инженерной и научной сфере и создает возможности для роста и развития талантливых ребят", - считает Бетин.

В рамках олимпиады в седьмой раз проводится трек НТО для школьников 5-7 классов. В этом году заявки на него подали 23 990 учеников из 86 регионов России, а также из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Монголии. С 10 по 18 ноября в 64 регионах страны проходят финалы юниорского трека. Приглашения в заключительные этапы получили 4 950 участников. Финалистам предстоит проявить себя в семи соревновательных сферах: виртуальная реальность, искусственный интеллект, компьютерные игры, космос, роботы, среда обитания и киберфизические системы.

В ноябре-декабре для старшеклассников и студентов продолжается отборочный этап НТО - участники в командах решают комплексные задачи по выбранным профилям. Финалы XI сезона Национальной технологической олимпиады пройдут с февраля по апрель 2026 года на площадках ведущих университетов и технологических компаний-партнеров в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Новосибирске, Самаре, Томске, Тюмени и других городах.

Об НТО

Национальная технологическая олимпиада - первые и самые масштабные в России командные инженерные соревнования для школьников и студентов. НТО проводится при координации Минобрнауки России совместно с президентской платформой "Россия - страна возможностей" в рамках национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке Движения первых, Агентства стратегических инициатив и АНО "Платформа НТИ". Проектный офис олимпиады развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Кружкового движения НТИ.