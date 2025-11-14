Россиянам рассказали, сколько составит страховая выплата пострадавшим в ДТП

Максимальная сумма такой выплаты - 500 тыс. рублей, сообщил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Получившие травму при дорожно-транспортном происшествии имеют право на получение компенсации за причиненный вред здоровью, максимальная сумма составляет 500 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"При ДТП по ОСАГО пострадавший может получить компенсацию за причиненный вред здоровью. Размер компенсационной выплаты зависит от тяжести вреда", - сказал Машаров.

Он отметил, что согласно действующему законодательству страховая компания виновника ДТП обязана возместить вред здоровью в пределах лимита. "Максимальная сумма выплаты за вред здоровью составляет 500 тыс. руб. на одного пострадавшего: 475 тыс. на лечение и 25 тыс. на погребение, если при ДТП погиб человек", - уточнил эксперт.

По его словам, когда суммы компенсации недостаточно, особенно при тяжких травмах, требующих длительного лечения или дорогостоящих операций, дополнительная компенсация взыскивается с виновника ДТП в судебном порядке. "Чтобы получить страховую выплату в связи с причинением вреда здоровью, необходим ряд документов, перечень которых лучше уточнить в страховой компании", - отметил Машаров.

Он добавил, что если ответственными за вред, причиненный здоровью потерпевшего при наступлении одного и того же страхового случая, признаны несколько участников ДТП, то потерпевший вправе обратиться за получением выплаты ко всем их страховщикам, а они осуществляют страховую выплату солидарно, по каждому из договоров страхования.