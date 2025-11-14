В Мурманской области более 22 тыс. жителей остались без света

Под отключение попали 359 жилых дома и 39 социально значимых объектов

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Отключение света зафиксировано в некоторых населенных пунктах Мурманской области. Перебои с электроснабжением затронули более 22 тыс. человек и почти 40 социально значимых объектов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Ночью в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Мурманской области поступила информация об отключении электроснабжения на территории Мурманской области в населенных пунктах: Печенгский муниципальный округ, ЗАТО поселок Видяево, ЗАТО город Заозерск, сельское поселение Ура-Губа Кольского муниципального района. Под отключение всего попали 359 жилых дома (22 534 человека, из них 4 765 несовершеннолетних) и 39 социально значимых объектов", - говорится в сообщении.

На месте работают аварийные бригады в составе девяти человек и двух единиц техники. Информация уточняется.