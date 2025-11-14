В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 8 градусов

Атмосферное давление в столице составит около 743 мм ртутного столба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой дождь и температура до плюс 8 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 6-8 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до 0 градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 м/c, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от плюс 3 до плюс 8 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 1 градус.