В Хабаровском крае из-за аварии без отопления остались более 7 тыс. человек

На линии электросетей произошло повреждение кабеля

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 14 ноября. /ТАСС/. В поселке Новый Ургал в Верхнебуреинском районе Хабаровского края 50 многоквартирных домов, в которых проживает более 7 тыс. человек, остались без отопления и горячей воды из-за аварии на электросетях, которые питали котельную. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Предварительно установлено, что 14 ноября 2025 года в результате повреждения кабеля на линии электрических сетей произошло отключение электроснабжения на котельной в п. Новый Ургал Верхнебуреинского района. Без отопления и горячего водоснабжения остаются порядка 50 многоквартирных домов, в которых проживают более 7 тыс. граждан", - говорится в сообщении.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности уполномоченных органов и организаций на предмет соблюдения законодательства об элетро- и теплоснабжении. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на восстановление прав граждан.

Отдельное внимание уделяется вопросам проведения перерасчета за временное ограничение коммунальных услуг.