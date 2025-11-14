В Поморье представят проект о родной деревне Федора Абрамова

Проект стартовал летом 2025 года на базе Литературно-мемориального музея писателя

АРХАНГЕЛЬСК, 14 ноября. /ТАСС/. Мультимедийный проект "Лица Верколы: живая книга" о родной деревне писателя Федора Абрамова представят в Гостиных дворах в Архангельске. Об этом ТАСС сообщила руководитель проекта, заведующая научно-методическим отделом Архангельского краеведческого музея Екатерина Мазилова.

По ее словам, в проекте представлена история Верколы через судьбы ее жителей, где каждый человек предстает как "страница" в "живой книге" о деревне. "Нам хотелось рассказать не просто о Верколе, не просто про Абрамова, а прежде всего попытаться осмыслить, что, собственно, составляет глубинную суть, стержень, гений места, ради которого туда хотят приехать люди. Абрамов очень чутко, тонко наблюдал за жизнью простого человека, за теми же жителями Верколы, которые его окружали, которые, безусловно, тоже за ним по-своему наблюдали внимательно. И нам стало интересно, что это за люди, почему Федор Александрович неоднократно брал их в качестве своих прототипов, использовал какие-то реальные эпизоды из жизни", - сказала Мазилова.

Проект стартовал летом 2025 года на базе Литературно-мемориального музея Ф. А. Абрамова - филиала Архангельского краеведческого музея. Его сотрудники начали собирать истории жителей деревни. Затем в Верколу поехала творческая команда: фотограф, саунд-дизайнер, писатель, тележурналист, а также представители IT-индустрии. Все специалисты постарались запечатлеть судьбы и живые истории. В итоге у Верколы получилось женское лицо - у проекта семь героинь.

"Первоначально, когда мы собирали местных жителей, в списке участников были и мужчины, но когда дошло до дела, мне кажется, в целом, наверное, получилось показательно, что "на амбразуру" были отправлены женщины, смелые, решительные, открытые. И лицо Верколы - это лицо женщины. В принципе, у Абрамова тоже так было, у него в произведениях большая доля - это женские образы", - отметила собеседница агентства.

Среди героинь - воспитательница детского сада, учительница, ветеринар, сотрудница почты, участница лесозаготовок, которая работала "на химии", то есть на получении продуктов из древесины для химической промышленности. Получилось, что проект отразил практически все стороны жизни северной деревни. Он будет представлен на специальном сайте, авторы планируют, что материалы будут дополняться.

"И мы ориентируемся в какой-то степени на поколение внуков наших героинь, это как раз пользователи интернета, для которых увидеть бабушку там, это будет "вау", как героиню фильма и истории, - добавила Мазилова. - С другой стороны, конечно, проект не замыкается только на Верколе. Потому что, как говорил сам Абрамов, через личную судьбу, через личную историю он хотел бы рассказать и про деревню, и про страну в целом".

Об авторе

Федор Абрамов (1920-1983) - советский писатель, публицист, один из наиболее известных представителей так называемой "деревенской прозы" - направления советской литературы 1960-80-х годов.