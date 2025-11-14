В регионах СЗФО ожидаются сильный ветер, снег и дождь

В Калининградской области воздух прогреется до 10 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Снегопад, дождь и сильный ветер ожидаются в пятницу в регионах Северо-Запада России, а в Калининградской области воздух прогреется до 10 градусов, сообщают региональные гидрометцентры.

В Мурманской области прогнозируется очень сильный ветер с порывами 25-28 м/с, сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, сильная гололедица, сильный ветер, метель. В соседней Карелии в большинстве районов также ожидается снег и мокрый снег, а на юге - дождь, переходящий в мокрый снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами с порывами сильного. Температура воздуха от минус 3 до плюс 2 градусов в течение суток, сообщили в гидрометцентре республики.

По данным Севгидромета, в пятницу в Архангельской области будет облачная с прояснениями погода, пройдет дождь, переходящий в снег. На дорогах ожидается гололедица. Ветер западной четверти 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. В прибрежных районах области во второй половине дня усиление порывов до 18-23 м/с. Температура ночью и днем от 0 до плюс 5 градусов. В Ненецком автономном округе (НАО) также облачно с прояснениями, пройдут осадки в виде дождя и снега, местами метель, гололед. Ветер южной четверти 7-12 м/ с, местами порывы 15-18 м/с, на побережье до 24 м/с. Температура от плюс 2 до минус 3 градусов.

Непогода надвигается и на Республику Коми. По данным ЦГМС региона, с вечера четверга до вечера пятницы на севере пройдут сильные снегопады, метели, ветер усилится в порывах до 15-23 метров в секунду. В ночь на пятницу температура опустится до 6-11 градусов мороза, днем будет колебаться от минус 3 до плюс 2. На юге республики, в Сыктывкаре, воздух прогреется днем до плюс 3-5 градусов.

В Вологодской области из-за прохождения атлантического циклона ожидаются сильные дожди. Ветер усилится до 15-17 м/ с. В пятницу днем прогнозируется 1-6 градусов тепла, к вечеру похолодает, в дальнейшем температура перейдет к отрицательным значениям, в дождь - в снег. В Псковской области ожидается облачная погода. Небольшой дождь. Ветер ночью южных, а днем северных направлений 7-12 м/с, ночью местами до 9-14 м/с. Температура воздуха по области в течение суток плюс 3-8 градусов.

"Сегодня ночью через Новгородскую область пройдет холодный фронт обширного атлантического циклона. В его тылу заток холодного арктического воздуха обеспечит переход погоды на зимний режим. Завтра пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Ночью местами его порывы достигнут 15-18 м/с. Будет наблюдаться обратный суточный ход температуры: ночью она достигнет плюс 3-8 градусов тепла, а в течение дня, по мере прохождения холодного фронта, опустится от минус 1 до плюс 4. Теперь температура будет держаться около 0 градусов или ниже, и в ближайшие дни мы увидим первый снег", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

Осень на Балтике

В пятницу на территории Калининградской области будет облачно с прояснениями, ночью небольшой, а днем местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, местами 12-14 м/с, вечером северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха днем будет немного ниже, чем сутками ранее, но все еще далека от минусовых значений и составит плюс 5-10 градусов. В Калининграде, по данным сайта гидрометцентра по региону, также вероятны небольшие осадки в виде дождя в ночные и дневные часы, температурный дневной максимум будет у отметки в 9 градусов тепла.