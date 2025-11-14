Суд взыскал с бывшего депутата думы Мегиона в ХМАО более 26 млн рублей

Антикоррупционная проверка прокуратуры выявила у Лечи Арсаева и членов его семьи денежные средства, превышающие официальные доходы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 ноября. /ТАСС/. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе взыскал с бывшего депутата думы города Мегион Лечи Арсаева более 26 млн рублей после антикоррупционной проверки прокуратуры. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Югры.

Ранее суд признал Арсаева виновным по уголовному делу о взятке инспектору жилстройнадзора и приговорил его к шести годам колонии. Как сообщали СМИ, экс-депутат подписал контракт и ушел на СВО.

"Прокуратура автономного округа провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что на банковский счет мужчины, занимавшего пост депутата думы города Мегиона и членов его семьи поступили денежные средства, превышающие их официальные доходы. Их законность не подтверждена", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании денежных средств в доход государства. "Требования прокурора удовлетворены, с бывшего депутата взыскано более 26 млн рублей", - заключили в прокуратуре.