В Москве осенью спасли более 70 по ошибке залетевших в дома горожан летучих мышей

Находят, как правило, кожанов, отметила гендиректор зоопарка Светлана Акулова

Редакция сайта ТАСС

© Наталия Федосенко/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Специалисты центра реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке этой осенью спасли более 70 летучих мышей, по ошибке залетевших в дома горожан. Чаще всего это были кожаны, рассказала ТАСС гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

"В этом сезоне с сентября специалисты центра спасли 74 особи. Мы проводим просветительскую работу, как правильно самим поймать и выпустить этих зверьков. В основном их обнаруживают в квартирах, в домах, они прячутся от холода, ищут насекомых возле окон. Находят, как правило, кожанов", - сказала Акулова.

По ее словам, всего в Москве обитают шесть видов летучих мышей, они все занесены в Красную книгу. Она подчеркнула, что эти животные совсем не опасны, они достаточно беззащитные. В центре реабилитации у них проверяют массу тела, лечат повреждения, откармливают, часть летучих мышей впадают там в спячку, а по весне их выпускают.

Центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка работает с 2017 года и каждый год спасает большое количество летучих мышей, заключила Акулова.