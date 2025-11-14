В села Крыма в 2026 году приедут работать более 90 врачей и фельдшеров

По программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" врачам полагается выплата в размере 1 млн рублей на человека, среднему медицинскому персоналу по 500 тыс. рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Более 90 врачей и фельдшеров приедут работать в села и малые города Республики Крым в 2026 году по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Об этом ТАСС сообщил председатель парламента региона Владимир Константинов.

"На 2026 год запланирован прием 94 специалистов", - сказал он, отметив, что аналогичное количество кадров планируется принять и до конца 2025 года. Из них на сегодняшний день уже трудоустроены и получили выплаты 44 врача и 17 фельдшеров. В ближайшее время планируется трудоустроить еще 13 специалистов.

По этим программам врачам полагается выплата в размере 1 млн рублей на человека, среднему медицинскому персоналу - 500 тыс. рублей.

По итогам 2024 года 118 специалистов стали участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в Республике Крым, что на 25 больше планового показателя, сообщал глава региона Сергей Аксенов.