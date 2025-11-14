Филиал фонда "Защитники Отечества" в ДНР трансформирует работу семи площадок

С начала 2026 года они начнут работать по принципу "единого окна"

ДОНЕЦК, 14 ноября. /ТАСС/. Семь площадок филиала фонда "Защитники Отечества" в ДНР заработают по принципу "единого окна" в начале 2026 года, сообщила ТАСС руководитель филиала Марина Соловарова.

"Мы прошли этап становления, когда коллектив формировался. Теперь самое время, конечно, трансформировать нашу работу, повышать эффективность, поэтому на семи наших площадках будет внедрена работа по принципу одного окна, то есть полноценный функционал филиала на территории муниципалитета. Определены такие площадки, сейчас прорабатываются организационные моменты, но мы не хотим ставить себе далекие сроки, поэтому [есть] ряд организационных вопросов, которые еще нужно решить, и с января 2026 года, я думаю, мы уже сможем реализовывать эти полномочия в полном объеме", - сказала Соловарова.

Она добавила, что решение об увеличении функциональности площадок филиала принято на заседании наблюдательного совета, которое прошло в октябре. Всего в республике работает 33 площадки "Защитников Отечества".

Глава ДНР Денис Пушилин в октябре написал, что такие меры ускорят и упростят получение помощи ветеранами и их семьями.