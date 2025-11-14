"Фармстандарт" компенсировал отдых и санаторное лечение 170 детям сотрудников

Компания оплачивает 90% стоимости путевки либо компенсирует затраты родителей в сумме до 20 тыс. рублей в год на каждого ребенка, отметила директор по персоналу операционного блока Мария Воронина

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Лидер ЭКГ-рейтинга АО "Фармстандарт" расширяет социальные программы для сотрудников, помогая детям получать полноценный отдых и оздоровление. Об этом рассказала ТАСС директор по персоналу операционного блока компании Мария Воронина.

"В этом году около 170 детей наших коллег уже побывали в оздоровительных лагерях с привлечением средств работодателя и получили компенсацию за санаторно-курортное лечение", - отметила Воронина. По ее словам, компания оплачивает 90% стоимости путевки либо компенсируем затраты родителей в сумме до 20 тыс. рублей в год на каждого ребенка.

Компания "Фармстандарт" производит и реализует готовые лекарственные средства, медицинское оборудование, занимается продвижением и дистрибуцией продукции.

Рейтинг "Экология. Кадры. Государство" был впервые внедрен в Центральном федеральном округе в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Стандарт охватывает уже 7 млн хозяйствующих субъектов. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.