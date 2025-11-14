"Информзащита": мошенники могут воспользоваться вводом охлаждения SIM-карт

В центре противодействия мошенничеству компании также назвали возможные векторы атак злоумышленников

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Мошенники могут воспользоваться введенным механизмом охлаждения SIM-карт людей после возвращения в Россию из-за рубежа, сообщили ТАСС специалисты компании "Информзащита", и перечислили возможные векторы атак.

Например, прогнозируется подмена смс-сообщений, целью традиционно могут выступить персональные данные для доступа к учетным записям на "Госуслугах" или в приложениях банков. Согласно введенному механизму, как сообщало Минцифры, именно через смс или звонок от оператора можно снять блокировку раньше, чем через 24 часа.

Тем не менее, подмена смс сложна технически. "На данный момент нет понимания, насколько эффективно будет работать подмена и получат ли злоумышленники техническую возможность подменить сообщение и отправить фейковое с интегрированной фишинговой ссылкой", - объяснили в "Информзащите". Там допустили, что вместо смс будут использоваться мессенджеры, доступ к которым граждане получат при подключении к Wi-Fi-сетям.

Главным же вектором может стать социальная инженерия - манипуляции людьми, сочли специалисты: мошенники будут звонить людям от имени операторов связи или правоохранителей и требовать продиктовать код из смс под угрозой полной блокировки номера. Мошенники очень быстро подстраиваются под изменения, напомнил директор центра противодействия мошенничеству "Информзащиты" Павел Коваленко.

Не исключено, что для достижения своих целей злоумышленники будут "взламывать базы данных туроператоров и авиаперевозчиков", но в компании признали, что это также сложно технически. Другие варианты - сбор данных о целях из уже украденных баз данных, а также "подкуп сотрудников отелей, турагентств".