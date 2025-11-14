В Крыму предупредили об информационной атаке со стороны Украины

Советник главы республики Олег Крючков призвал доверять только официальным источникам информации

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Крым предупредили об информационной атаке со стороны Украины и призвали граждан доверять официальным источникам информации. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"Началась информационная атака врага. Идут вбросы и публикуется ложь и фейки. Периодическую штатную работу ПВО враг пытается выдать за прилеты и попадания. Это ложь! Доверяйте только официальным источникам информации. Соблюдайте информационную гигиену", - написал он в своем Telegram-канале.