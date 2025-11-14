В Мурманской области открыли для проезда участок трассы "Кола"

Его перекрывали из-за непогоды

МУРМАНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Участок федеральной автодороги Р-21 "Кола" в Мурманской области открыли для проезда, сообщил Минтранс региона. Участок перекрывали с 20:00 мск 13 ноября из-за непогоды - сильной метели, снегопада, ветра.

"Сегодня, 14 ноября, с 08:00 [мск] открыто движение для всех транспортных средств на автомобильной дороге Р-21 "Кола" км 1 429 - км 1 510 (участок от села Ура-Губа до поселка Спутник - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

По данным главного управления МЧС РФ по региону, на утро остаются закрытыми для всех транспортных средств автодороги Мишуково - Снежногорск с 26 км по 38 км, Снежногорск - Гаджиево с 0 км по 6 км, Заполярный - Сальмиярви с 0 км по 23 км, Р-21 "Кола" с 1 245 км по 1 275 км, автодорога Кола - Серебрянские ГЭС с 32 км по 136 км, автоподъезд к селу Териберка с 0 км по 38 км.

Для грузовиков закрыта автодорога Р-21 "Кола" от города Кандалакша до поселка Кильдинстрой, с 1 149 км по 1 375 км.

Ранее на 14 ноября было объявлено штормовое предупреждение. По данным мурманских метеорологов, на севере и в центральных районах области ветер усилится до 25-28 метров в секунду в порывах, временами сильная метель, на дорогах сильная гололедица. Непогода сохранится до утра 15 ноября. На побережье Мурмана ветер усилится в порывах до 35-38 м/с, опасное волнение 6-8 м. Непогода сохранится до вечера 15 ноября.