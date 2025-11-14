На Камчатке уровень сейсмичности вновь снизился до повышенного

За прошедшую неделю зафиксировано 12 ощутимых афтершоков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Специалисты отмечают снижение уровня сейсмичности на Камчатке до фонового повышенного. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции (по состоянию на 12 ноября 2025 года) - фоновый повышенный", - говорится в сообщении.

7 ноября, уровень сейсмичности оценивался как экстремально высокий.

По данным исследователей, за прошедшую неделю зафиксировано 12 ощутимых афтершоков июльского землетрясения, восемь из которых ощущались в Петропавловске-Камчатском. Самые сильные сотрясения вызвали сейсмособытия магнитудой 5,4 и 5,8 - в ряде населенных пунктов могли ощущаться толчки силой 3-4 балла.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.