Кустурица раскритиковал Джоли за визит в Херсон

Режиссер назвал американскую актрису пропагандисткой

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица заявил ТАСС, что считает голливудскую актрису Анджелину Джоли пропагандисткой, раскритиковав ее поездку в Херсон. Он также вспомнил ее режиссерский дебют - фильм о Боснийской войне "В краю крови и меда" - и назвал его плохой пропагандой.

"Ну, мне надо приехать в Донбасс, но я не звезда, - с иронией сказал Кустурица, - <…> Анджелина Джоли как специалист - пропагандист, [а, значит, она] - не специалист".

5 ноября стало известно, что Джоли приехала в подконтрольный Киеву город Херсон. Позже украинские СМИ сообщили, что сотрудники ТЦК ночью задержали одного мужчину из группы сопровождения актрисы на блокпосте при въезде в город Южноукраинск Николаевской области на юге Украины. По их данным, Джоли пришлось лично зайти в ТЦК, чтобы его отпустили. Издание "Инсайдер" уточнило, что в ТЦК водителя долго не отпускали и звонили в офис Зеленского.

Говоря о фильме Джоли, события которого разворачиваются на фоне войны в Боснии и Герцеговине, Кустурица назвал картину примером неудачной пропаганды. "Она (Джоли - прим. ТАСС) сделала фильм о войне в Боснии и Герцеговине ("В краю крови и меда", 2011 - прим. ТАСС). <…> Ей дали 10-15 миллионов, чтобы [она] сделала глупый фильм о войне в Боснии, который [является] плохой пропагандой. В советских фильмах была очень хорошая пропаганда. Но у них в Голливуде это всегда [плохая пропаганда]", - сказал режиссер.

Собеседник агентства подчеркнул, что не воспринимает Джоли как режиссера. "Если Анджелина Джоли режиссер, то - я космонавт", - иронично заключил он.