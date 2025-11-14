Ведущие российские преподаватели в сфере ИИ получили премию Yandex ML Prize

Директор по развитию технологий искусственного интеллекта в Яндексе Александр Крайнов отметил, что вклад педагогов в развитие искусственного интеллекта остается недооцененным

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Сразу 10 самых талантливых российских преподавателей в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения, работающих в НИЯУ МИФИ, МФТИ, НИУ ВШЭ, Институте искусственного интеллекта AIRI и других ведущих российских вузах и институтах, стали лауреатами премии Yandex ML Prize, которая с этого года присуждается в сфере образования. Об этом сообщила пресс-служба Яндекса.

"С этого года мы сфокусировали ML Prize на преподавателях, поскольку их вклад в развитие ИИ сегодня остается недооцененным. Понять масштаб этой работы сложно: ее результаты становятся видимыми только когда выпускники приходят в индустрию и начинают создавать технологии нового уровня", - заявил директор по развитию технологий искусственного интеллекта в Яндексе Александр Крайнов, чьи слова приводит пресс-служба компании.

В этом году на участие в премии было подано 300 заявок, из которых совет премии отобрал десять победителей по трем номинациям. В первой из них, "начинающие преподаватели", премию получили магистр МГУ Александр Оганов, магистрант МФТИ Александр Богданов, инженер-исследователь "Сколтеха" Милена Газдиева и ассистент кафедры прикладной математики Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ Алексей Егоров. Все они внесли существенный вклад в развитие передовых подходов к изучению генеративного ИИ.

В номинации "преподаватели" победили доцент НИУ ВШЭ Максим Рахуба, младший научный сотрудник Санкт-Петербургского отделения математического института РАН Максим Николаев и заместитель заведующего кафедрой машинного обучения и цифровой гуманитаристики Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Радослав Нейчев. По мнению совета премии, эти исследователи внесли большой вклад в развитие курсов на стыке фундаментальной математики и практических аспектов применения ИИ.

В последней номинации, "руководители образовательных программ", лауреатами премии стали доцент Университета ИТМО (Санкт-Петербург) Дмитрий Ботов, руководитель научной группы "Онлайн-оптимизация и приложения" Института искусственного интеллекта МГУ Юрий Дорн, а также доцент НИУ ВШЭ Евгений Соколов. Созданные ими сообщества и программы обучения помогают вовлекать студентов в проекты ведущих экспертов ИИ-индустрии, а также помогают обучать передовых специалистов в области IT.

Также был создан специальный "зал славы" Yandex ML Prize, куда вошли основоположники науки об ИИ в России - директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский, главный научный сотрудник ФИЦ "Информатика и управление" РАН Константин Воронцов и профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Ветров. Все они внесли существенный вклад в развитие математических основ ИИ, а также цифровой инфраструктуры и ведущих научных школ, которые развивают эти технологии в России.

О премии

Ежегодная научно-образовательная премия Yandex ML Prize учреждена для поддержки научного сообщества в 2019 году в память о сооснователе Яндекса Илье Сегаловиче. Премия поддерживает исследователей и преподавателей в области ИИ и машинного обучения и мотивирует их продолжать научную деятельность. За шесть лет лауреатами премии стали более 70 преподавателей и исследователей в области искусственного интеллекта.