ВЦИОМ: почти 78% опрошенных доверяют Путину

Деятельность правительства одобряют 47% респондентов

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 3 по 9 ноября составляет 77,8%, таковы данные аналитического центра ВЦИОМ. Исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,8% участников опроса (минус 0,1 п. п.), уровень одобрения деятельности президента вырос на 0,8 п. п. и составляет 75,3%", - отмечается в материалах соцслужбы.

Деятельность правительства РФ одобряют 47% опрошенных (плюс 0,7 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 49,1% респондентов (плюс 0,4 п. п.). О доверии Мишустину заявили 58,3% опрошенных (минус 0,1 п. п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,4% (минус 0,9 п. п.), лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 30,1% (плюс 3,1 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 22,2% (плюс 0,1 п. п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,4% (плюс 0,2 п. п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 33,7% (плюс 1,2 п. п.), КПРФ - 9,9% (плюс 0,1 п. п.), ЛДПР - 10,4% (без изменений), "Справедливой России" - 4,5% (минус 0,4 п. п.), "Новых людей" - 7,8% (минус 0,6 п. п.).