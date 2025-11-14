В КБР на проведение республиканской елки направят порядка 9 млн рублей

Республика закупит для детей 19 тыс. новогодних подарков

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 14 ноября. /ТАСС/. Порядка 9 млн рублей направят в Кабардино-Балкарии (КБР) на проведение республиканской елки, новогодних представлений и подарков для сирот, детей из малообеспеченных семей и семей военнослужащих. Об этом сообщили на заседании регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.

"Предусмотрено выделение средств на проведение республиканской новогодней елки в размере 9 млн рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета и средств Федерации профсоюзов КБР", - отметил министр труда и социальной защиты КБР Тахир Тогузаев.

В 2024 году эта сумма составляла 8 млн рублей.

Также отмечено, что республика закупит для детей 19 тыс. новогодних подарков.

На республиканскую елку пригласят детей-сирот, малообеспеченных семей, инвалидов, а также семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, детям из семей военнослужащих.

Главная новогодняя елка в Кабардино-Балкарии пройдет 25-30 декабря, а также 2-5 января. Детям покажут сказочные музыкальные представления с конкурсами, викторинами и творческими заданиями. Состоится праздник в государственном Музыкальном театре.