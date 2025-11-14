В Москве 14 ноября завершится сезон велопроката и аренды электросамокатов

Самокаты и велосипеды на парковках доступны для аренды до 22:00

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Сезон велопроката и аренды электросамокатов в Москве завершится 14 ноября в 22:00. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный департамент транспорта.

"Сегодня завершаем сезон велопроката и аренды электросамокатов в Москве. По прогнозам синоптиков, в столице ожидается похолодание, поэтому в целях безопасности сегодня вечером мы завершим сезон проката", - говорится в публикации.

В департаменте отметили, что самокаты и велосипеды на парковках доступны для аренды до 22:00. Затем они будут заблокированы. После этого операторы постепенно начнут увозить их в сервисные центры для техобслуживания и подготовки к следующему году.

"В этом сезоне сервисы проката пользовались большой популярностью у жителей столицы. Москвичи совершили более 75 млн поездок", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Максима Ликсутова. Он отметил, что в 85% случаев самокаты и велосипеды арендовали, чтобы добраться до остановок городского транспорта, метро, дома, университета или офиса.