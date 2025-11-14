В Москве закрыли сезон речной навигации

Заммэра столицы Максим Ликсутов подчеркнул, что часть прогулочного флота будет ходить и зимой

Редакция сайта ТАСС

© Екатерина Лука/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Около 4 млн поездок по Москве-реке совершили на круизном и прогулочном флоте в этом сезоне летней навигации. Это на 10% превышает показатели прошлого года, сообщил журналистам заммэра столицы Максим Ликсутов на закрытии речного сезона.

"Подводя итоги, хочу сказать, что почти на 10% у нас увеличилось количество всех речных перевозок относительно прошлого года, почти 3,8 млн пассажиров, воспользовались разными видами речного транспорта. В первую очередь это круизные транспорты, наш регулярный речной флот и экскурсионные поездки. Цифра на самом деле большая. Уверен, что в следующем году эта цифра увеличится еще примерно на 10-15%", - сказал он.

Ликсутов добавил, что летний сезон речной навигации закрывается, но часть прогулочного флота будет ходить и зимой. В том числе круглогодично работают маршруты речного электротранспорта.

Круглогодичный регулярный речной маршрут электротранспорта был открыт 20 июня 2023 года при участии президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Время ежедневной работы электросудов по расписанию с 07:00 до 23:00 мск. У владельцев абонементов "Единый" на 30, 90 и 365 дней поездки на электросудах уже включены в абонемент.

"Именно здесь [на Северном речном вокзале] в 2023 году президент нашей страны Владимир Владимирович Путин запустил первый маршрут регулярного электрического речного транспорта. В этом году наш речной флот увеличился на 10 судов, сейчас это 31 судно. В следующем году мы планируем увеличить еще на 8 электросудов, запустить новый, четвертый маршрут", - добавил Ликсутов.

Сегодня в Москве работают три маршрута регулярного речного электротранспорта - "Киевский - Парк Фили", "ЗИЛ -Печатники", "Новоспасский - ЗИЛ". В соответствии с транспортной стратегией до 2030 года, которую ранее утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, в столице будут курсировать 60 электросудов по 7 регулярным речным маршрутам.