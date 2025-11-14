Пушилин вручил ветеранам СВО ключи от переданных "Защитниками Отечества" машин

Они получили пять внедорожников

Глава ДНР Денис Пушилин © Софья Сандурская/ ТАСС

ДОНЕЦК, 14 ноября. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин вручил ключи от пяти автомобилей подопечным фонда "Защитники Отечества" из числа ветеранов СВО, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония прошла у Дома правительства в Донецке. Ветераны получили пять внедорожников, приспособленных для их нужд.

"Вы рисковали и жизнью, и здоровьем и все это ради того, чтобы наша страна могла двигаться дальше, чтобы наша страна могла победить, развиваться, - обратился Пушилин к ветеранам. - Такие шаги с фондом "Защитники Отечества" мы продолжаем, это благоустройство и адаптация жилья, что немаловажно, и с документами [помогаем]".

Руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в ДНР Марина Соловарова сообщила журналистам, что первые подопечные филиала получили адаптированные машины в конце 2024 года. С того времени вручено 28 автомобилей, еще 5 ожидаются до конца года. Соловарова отметила, что с выдачей новой партии машин будут закрыты все заявки, которые на сегодня поступили в филиал.