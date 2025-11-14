Глава ГК "Солар": социальную инженерию мошенники осуществляют с помощью ИИ

Технологии делают атаки "быстрее, изощреннее", отметил Игорь Ляпунов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Почти все атаки с использованием методов социальной инженерии происходят с помощью ИИ. Об этом заявил глава ГК "Солар", старший вице-президент по ИБ "Ростелекома" Игорь Ляпунов в студии ТАСС на форуме "Цифровые решения".

"Сейчас, если говорить про искусственный интеллект на "темной стороне", то это не только дипфейки - почти весь спам, почти все начинающиеся атаки [с помощью инструментов] социальной инженерии делаются с помощью ИИ", - сказал он.

По его словам, попыток кибератак на бизнес, системы государственного управления, критическую информационную инфраструктуру сейчас очень много также с использованием ИИ. Эти технологии делают атаки "быстрее, изощреннее", отметил он.

"Если раньше сложность атаки определялась квалификацией атакующего, и атакующих группировок высокой квалификации было немного, то сейчас с использованием ИИ крутые инструменты атак получило "массовое хакерское сообщество", поэтому [даже] хакер средней квалификации сейчас, используя ИИ, может совершать очень изощренные попытки атак", - добавил Ляпунов.