В Москве для молодежи проведут форум с карьерными консультациями

Всем желающим предложат сдать добровольный квалификационный экзамен

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Форум-выставка "Город. Карьера. Бизнес", который соберет студентов вузов и колледжей, молодых специалистов и представителей крупных работодателей, пройдет 29 и 30 ноября в кластере "Ломоносов" в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"Участников ждут карьерные консультации, лекции и мастер-классы. Десятки компаний презентуют возможности трудоустройства и программы стажировок по разным направлениям: от цифровых технологий до дизайна", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Всем желающим предложат сдать добровольный квалификационный экзамен и проверить свои знания более чем по 70 профессиям. Среди них - инженер-конструктор, специалист по гостиничному делу, IT-аналитик, продюсер и архитектор. Его успешное прохождение позволит получить сертификат, подтверждающий уровень компетенций, а также рекомендацию для приема на работу в организациях - партнерах экзамена. Также гостям представят выставку со стендами компаний, где можно будет пообщаться с потенциальными работодателями, направить резюме и пройти собеседование.

Помимо этого, молодежи расскажут о стажировках в правительстве Москвы и том, как запустить собственный проект благодаря столичной программе поддержки технологического предпринимательства "Академия инноваторов". На практических занятиях научат использовать нейросети и создавать чат-боты, а лекции посвятят основам самопрезентации и особенностям работы в перспективных отраслях.