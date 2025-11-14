Синоптик заявил, что снежный покров в Москве установится к концу ноября

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что 15 ноября в городе выпадет до трети месячной нормы осадков

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Постоянный снежный покров установится в столице к концу месяца, его высота может достигнуть 3-8 см. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Telegram-канале.

"К концу месяца, как и положено по климату, [снежный покров] установится на постоянной основе высотой до 3-8 см", - написал он.

Тишковец также сообщил, что в субботу 15 ноября в городе выпадет до трети месячной нормы осадков, а высота снежного покрова составит 3-4 см, на дорогах ожидается гололедица. Снег, однако, растает к середине следующей недели. В воскресенье жителей Московского региона ожидают морозы до минус 8 градусов.