Киев после ночных взрывов затянуло смогом

Гражданам рекомендуют плотно закрывать окна и ограничить пребывание на улице, если в районе чувствуется запах дыма

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Небо над Киевом затянуло смогом после серии взрывов. Об этом сообщила мэрия города.

"В столице возникли пожары, и над городом образовался смог", - говорится в Telegram-канале мэрии.

Там утверждают, что уровень загрязненности воздуха в городе низкий, однако рекомендуют плотно закрывать окна и ограничить пребывание на улице, если в районе чувствуется запах дыма.

В ночь на 14 ноября в Киеве объявлялась воздушная тревога, которая действовала более пяти часов. За это время поступали сообщения в взрывах. В городе начались перебои с электро- и теплоснабжением.