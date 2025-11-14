Киев после ночных взрывов затянуло смогом
Редакция сайта ТАСС
08:20
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Небо над Киевом затянуло смогом после серии взрывов. Об этом сообщила мэрия города.
"В столице возникли пожары, и над городом образовался смог", - говорится в Telegram-канале мэрии.
Там утверждают, что уровень загрязненности воздуха в городе низкий, однако рекомендуют плотно закрывать окна и ограничить пребывание на улице, если в районе чувствуется запах дыма.
В ночь на 14 ноября в Киеве объявлялась воздушная тревога, которая действовала более пяти часов. За это время поступали сообщения в взрывах. В городе начались перебои с электро- и теплоснабжением.