С водной акватории Москвы собрали более 530 т мусора за летнюю навигацию

С открытия летней навигации основная часть судов-мусоросборщиков дежурит в верховьях Москвы-реки вблизи шлюзов, чтобы вовремя убирать мусор

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Свыше 530 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории столицы в период летней навигации в этом году. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Коммунальные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок. В общей сложности с начала мая собрали свыше 530 тонн различного мусора, извлекли около 4 тыс. тонн песка и грунта", - сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса.

Он уточнил, что с открытия летней навигации основная часть судов-мусоросборщиков дежурит в верховьях Москвы-реки вблизи шлюзов, чтобы вовремя убирать мусор. Это позволяет избежать его попадания в центральную часть города с интенсивным судоходством.

"Специализированные суда-мусоросборщики собирали ежемесячно порядка 90 тонн мусора, быстроходные катера оперативно отслеживали обстановку на воде. Локализация обнаруженных загрязнений судами и наземными службами в большинстве случаев осуществлялась в пределах одного часа. Благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что столичный коммунальный флот работает круглый год. В зимний период ходят два теплохода ледового класса - "Риф" и "Норд", которые за счет увеличенного запаса прочности корпусов без проблем справляются со льдом толщиной до 20 см. Основная часть флота в это время проходит регламентное обслуживание и текущий ремонт.