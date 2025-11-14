Жителей и гостей Москвы призвали не укрываться под деревьями в непогоду

По прогнозам синоптиков, в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Усиление ветра ожидается в столице 14 ноября, горожан и гостей Москвы просят не укрываться под деревьями. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства правительства столицы.

Ранее СМИ сообщили, что из-за сильного ветра на 23-летнего жителя Коммунарки упала береза на Коммунарском шоссе. У молодого человека диагностировали открытый перелом голени и повреждение позвоночника, он госпитализирован.

"По прогнозам синоптиков, <…> до 18:00 в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.