Politico рассказало о плачевном состоянии здания резиденции премьера Британии

По данным газеты, в здании плохо ловит телефон, старая система отопления работает с перебоями, а в подвале живут мыши

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 14 ноября. /ТАСС/. Резиденция британских премьер-министров на Даунинг-стрит находится в плачевном состоянии, в здании проблемы с мышами и отоплением. Об пишет европейское издание Politico.

По словам газеты, в здании плохо ловит телефон, старая система отопления работает с перебоями, а в подвале живут мыши. "Этот дом - идеальная метафора состояния Великобритании. <…> Здесь всюду заплатки. Некоторые двери ведут в никуда", - заявил бывший сотрудник Даунинг-стрит, работавший при премьере Риши Сунаке.

Как рассказал один из собеседников издания, нынешний британский премьер-министр Кир Стармер "ненавидит" работать в резиденции. "Не думаю, что кому-то из премьеров вообще нравилось там работать. Кажется, большинство просто смирились", - заявил другой бывший чиновник резиденции.

Бывший помощник при экс-премьере Борисе Джонсоне рассказал, что во время визита американского лидера Дональда Трампа в декабре 2019 года отопление было включено на полную мощность. По словам собеседника Politico, Трамп потел, и его "оранжевый макияж стекал по лицу, что было отвратительно". "Большинство людей, особенно американцы, приходя сюда, немного удивляются тому, насколько все здесь обветшало. Шторы немного потерлись, или на ковре бывают разрывы, которые временно залатали скотчем, но нормальный ремонт никто так и не сделал", - заявил экс-помощник Джонсона.

Экс-премьер Лиз Трасс вместе с другими старшими сотрудниками часто делала зарядку перед началом рабочего дня. В резиденции есть апартаменты для главы правительства и канцлера казначейства. Для всех остальных сотрудников лишь два душа, из-за чего после утренних занятий спортом образовывалась очередь. "Старшие сотрудники не могли начать работу, потому что мы ужасно пахли", - вспоминает бывший помощник Трасс.