Дипломаты РФ готовы помочь с отправкой на родину тела умершей в Аланье россиянки

Для установления причины смерти турецкие компетентные органы проведут судебно-медицинскую экспертизу

СТАМБУЛ, 14 ноября. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Анталье готово оказать родственникам умершей в курортном городе Аланья 63-летней россиянки необходимое консульское содействие, в том числе в оформлении документов для отправки ее тела на родину. Об этом сообщили ТАСС в российской дипмиссии.

"По информации турецкой стороны, 11 ноября в номере одного из отелей города Аланьи было обнаружено тело российской туристки 1962 года рождения. Генконсульство России в Анталье незамедлительно установило контакт с турецкими властями по данной ситуации. По имеющимся сведениям, россиянка находилась на отдыхе в Турции со своими родственниками. 9 ноября она обращалась в местное медучреждение с жалобами на проблемы со здоровьем", - рассказали в генконсульстве.

Для установления причины смерти турецкими компетентными органами будет проведена судебно-медицинская экспертиза. "Со своей стороны генконсульство держит данный вопрос на контроле и готово оказать родственникам российской гражданки необходимое консульское содействие, в том числе в вопросе оформления документов для отправки тела на родину", - отметили в диппредставительстве.

Ранее о смерти россиянки в Аланье сообщил телеканал NTV. По его данным, утром 11 ноября тело Натальи Барылюк было обнаружено в ее номере. Причины смерти выясняются.