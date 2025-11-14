Синоптики прогнозируют сильные осадки в Московском регионе после 21:00

Своего ночного пика они могут достичь к 03:00 мск 15 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Прогнозируемые синоптиками сильные осадки могут начаться в Москве и Московской области после 21:00 мск. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Осадки могут начаться после 21:00 мск, а своего ночного пика они могут достичь к 03:00 мск субботы", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что с полуночи в столичном регионе начнет действовать желтый уровень погодной опасности, связанный как раз с осадками в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег. Кроме того, местами прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица. Также с полуночи и до 09:00 мск воскресенья, 16 ноября, ожидается переход температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. "Ночью 16 ноября возможно понижение температуры до минус 6 градусов", - заметил собеседник агентства.

Он напомнил, что желтый уровень является средним в колористической шкале погодных предупреждений и символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия. Резкое изменение погоды синоптики объясняют прохождением через Центральную Россию с северо-запада на юго-восток холодного атмосферного фронта. При этом ухудшение метеоусловий прогнозируется на большей части Центрального федерального округа.