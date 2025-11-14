Депутат Разворотнева: непредоставление СНИЛС мешает собраниям собственников жилья

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ отметила, что документ необходим для собраний в онлайн- и офлайн-форматах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Главная проблема невозможности проведения общих собраний собственников жилья многоквартирных домов в онлайн- и офлайн-форматах состоит в непредоставлении ими СНИЛС. Такое мнение высказала в ходе заседания комиссии по ЖКХ при Минстрое РФ зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

С 1 сентября 2025 Минстрой РФ обновил требования к общим собраниям собственников. Нововведения предусматривают, что в письменных решениях (бюллетенях) физических лиц обязательно нужно указывать номер СНИЛС.

"Главная проблема состоит в невозможности проведения онлайн- и офлайн-собраний собственников жилья из-за непредоставления ими СНИЛС. Кроме того, система ГИС ЖКХ не распознает ложные СНИЛС. В чем проблема сделать внутрисистемное взаимодействие с Росреестром, чтобы, не выгружая персональные данные, подтягивать оттуда СНИЛС", - сказала она.

Разворотнева отметила, что при решении проблемы необходимо соблюдать информационную безопасность, должна быть многофакторная идентификация, чтобы персональные данные не утекли. "Нужно выявить системность проблемы и вносить изменения", - заключила она.

В свою очередь директор ассоциации "Некоммерческое партнерство "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая отметила, что в системе ГИС ЖКХ нет синхронизации СНИЛС с ФНС РФ для привязки к собственнику жилья. Кроме того, есть собственники, у которых неправильные СНИЛС, добавила она. Также, по ее словам, собственники жилья столкнулись с проблемой обжалования результатов онлайн-собраний, а также отсутствием уведомлений в личном кабинете о произошедших изменениях.

Ранее Минстрой РФ доработал государственную информационную систему ЖКХ для проведения первого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме онлайн без предварительного проведения очного собрания. С 1 марта 2025 года вступили в силу новые правила проведения общих собраний в многоквартирных домах в онлайн- и офлайн-форматах. Поправки внесены в жилищный кодекс и закон о ГИС ЖКХ. Для проведения офлайн-собраний собственников через ГИС ЖКХ необходимо в обязательном порядке разместить уведомление о собрании в самой системе, даже если голосование проводится в очном, очно-заочном или заочном формате (с помощью бумажных бюллетеней).