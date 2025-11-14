В Подмосковье назвали самые необычные имена для новорожденных в 2025 году

В пресс-службе министерства социального развития региона сообщили, что детей называли такими именами, как Посейдон, Сакура и Эсмеральда

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Интерес к необычным именам для новорожденных сохраняется в Московской области, в 2025 году в регионе родились Ной, Адисей, Орфей, Сакура, Эсмеральда и Аметиста. Также наблюдается тренд давать короткие формы традиционных имен - к примеру, популярными формами стали Алекс и Ариша, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства социального развития Подмосковья.

"В регионе наблюдается интересная тенденция: традиционные имена постепенно уступают место их коротким формам, что отражает современные предпочтения родителей. Среди популярных имен для мальчиков выделяются Алекс, Макс, Лева, Влад и Рома. Что касается девочек, то в этом году наибольшей популярностью пользуются имена Соня, Маша, Лера, Ариша и Света. Эти имена остаются актуальными и востребованными у родителей", - рассказал ТАСС министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В пресс-службе добавили, что наряду с популярными именами, в Подмосковье также можно встретить редкие и необычные варианты. Среди мальчиков выделяются такие имена, как Адисей, Ной, Орфей, Посейдон и Ставр. Среди девочек редкость представляют имена Аметиста, Веста, Камелия, Сакура и Эсмеральда.

Как напомнили в ведомстве, родители могут зарегистрировать новорожденного сразу в медицинском учреждении, что упрощает процесс получения первых документов для ребенка. Также они могут оформить выплату в размере 20 тыс. рублей или получить подарочный набор "Я родился в Подмосковье", который предоставляется семьям, зарегистрировавшим рождение ребенка в Московской области.