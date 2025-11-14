В Мурманской области за ночь выпало от 28% до 60% осадков

Из-за непогоды некоторые школы перешли на дистанционное обучение

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Почти треть месячной нормы осадков выпала за минувшую ночь в Мурманске, в Ковдоре - 60% от месячной нормы. Сильный снегопад сопровождается ветром до 29 м/с в порывах, на дорогах - гололедица, сообщил региональный оперативный штаб.

"В Мурманске за минувшую ночь выпало 28% от месячной климатической нормы осадков. Аналогичная картина наблюдается в Полярном, Териберке, Туманном, Мончегорске и Кандалакше. Больше всех осадков выпало в Ковдоре - 24 мм, что составляет 60% от нормы. При этом высота снега на 9 утра 14 ноября по Мурманской области составляет от 2 см в Краснощелье до 23 см в Ковдоре. В Мурманске - 14 см", - привели в штабе оперативные данные Мурманского УГМС.

Наряду со снегопадом ветер достигает 29 м/с, температурные перепады из минуса в плюс способствуют образованию гололедицы на дорогах. Такая погода продержится до воскресенья. Из-за непогоды некоторые школы региона перешли на дистанционное обучение.

По данным Минтранса области, с 10:30 мск снято ограничение движения для всех транспортных средств на федеральной автомобильной дороге Р-21 "Кола" км 1245 - км 1275, проезд возможен в реверсивном движении. На участке этой трассы с 1149 км по 1365 км, от Кандалакши до Кильдинстроя, по-прежнему закрыт проезд для грузовиков и автобусов.

Закрыты для всех транспортных средств: региональная автодорога Кола - Серебрянские ГЭС 32 км - 136 км, автоподъезд к селу Териберка, региональная автодорога Мишуково - Снежногорск, автодорога Снежногорск - Гаджиево, автодорога Заполярный - Сальмиярви.