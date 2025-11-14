В центре Краснодара запретят движение мотоциклов ночью

На улицах установят соответствующие дорожные знаки

КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодара вводят с 21 ноября запрет на движение мотоциклов по двум улицам в центре города в ночное время для обеспечения безопасности дорожного движения, говорится в официальном заявлении департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

"Совместно с ГАИ по Краснодару с 21 ноября вводим запрет на движение мотоциклов по улице Красной и Шоссе Нефтяников. Ограничение будет действовать в ночное время. Решение принято на очередном заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Ограничение будет действовать каждый день с 21:00 до 7:00" , - говорится в заявлении.

Там добавили, что на улицах установят соответствующие дорожные знаки.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения ввиду того, что в центре города имели место быть ночные гонки на мотоциклах.