В собственность государства передали 272 картины Рериха и его сыновей

Слушание судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда назначили на 16 декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы передал в собственность Российской Федерации 272 картины Николая Рериха и его сыновей Святослава и Юрия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Решением Останкинского районного суда города Москвы от 2 июля 2025 года картины признаны бесхозяйным имуществом и переданы в собственность государства", - сообщили в пресс-службе.

В инстанции также отметили, что "с решением суда не согласилась международная общественная организация "Международный центр Рерихов", в поданной апелляционной жалобе указано, что именно центр является собственником картин, но не был привлечен к участию в деле в суде первой инстанции".

Слушание судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда назначено на 16 декабря.