Системы газоснабжения планируется обновить в 1,8 тыс. домах в РФ в рамках капремонта

Наибольшие объемы выполненных работ по замене газового оборудования зафиксированы в Московском регионе, Красноярском крае и Ростовской области

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт газового оборудования по итогам 2025 года должен быть завершен в 1,8 тыс. многоквартирных домах РФ. Об этом сообщил в ходе заседания комиссии по ЖКХ при Минстрое РФ эксперт Ассоциации региональных операторов капитального ремонта (АРОКР) Владимир Кожиченков.

"Капитальный ремонт газового оборудования по итогам 2025 года должен быть завершен в 1,8 тыс. многоквартирных домах РФ. В 2024 году капремонт газового оборудования был завершен в 1 816 домах, в 2023-м - в 605", - сказал он.

По его словам, наибольшие объемы выполненных работ по замене газового оборудования зафиксированы в Московском регионе, Красноярском крае и Ростовской области.

"В РФ на федеральном или региональном уровнях нет отдельных программ по капитальному ремонту или замене внутридомового газового оборудования - только в комплексе региональных программ капремонта", - добавил Кожиченков.

Замена газового оборудования в РФ проводится в рамках региональных программ капремонта общего имущества в многоквартирных домах в составе работ по ремонту внутридомовых инженерных систем.