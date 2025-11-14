Москалькова: адаптацию жилья для инвалидов СВО надо вести за счет спецпрограмм

По словам уполномоченной по правам человека в России, сейчас этот процесс реализуется исходя из финансовых возможностей региона

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что адаптацию жилья под нужды инвалидов СВО целесообразно финансировать за счет специальных региональных программ. Об этом она заявила в приветствии участникам московской межрегиональной конференции "Экосоциальные технологии интеграции - основа соблюдения прав инвалидов".

Омбудсмен отметила, что адаптация жилых помещений сейчас осуществляется по заявке инвалида СВО и строится исходя из финансовых возможностей региона. "Полагаем, что целесообразно было бы заложить финансирование под данные цели в специальные региональные программы", - сказала Москалькова.

Она также обратила внимание на тему обеспечения инвалидов СВО высокотехнологичными протезами, отметив важность того, чтобы эти изделия отвечали единым стандартам. "Сегодня разработан соответствующий законопроект по этой теме, мы надеемся, что он будет принят как можно быстрее", - сказала Москалькова.