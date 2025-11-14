Совет судей РФ рассмотрел вопрос о прекращении полномочий 15 членов совета

В частности предлагается прекратить полномочия бывшего главы совета Виктора Момотова

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Совет судей РФ на внеочередном заседании рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию 15 членов совета, включая бывшего главу совета Виктора Момотова. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета судей.

Итоги рассмотрения там не приведены.

Заявления о прекращении полномочий подали судья Верховного суда в отставке Виктор Момотов, судья Верховного суда Анатолий Першутов, судьи Конституционного суда РФ Николай Мельников и Лариса Красавчикова, председатель Третьего кассационного суда общей юрисдикции в отставке Василий Волошин, председатель Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в отставке Сергей Минин, председатель Ставропольского краевого суда в отставке Константин Боков, председатель Двенадцатого арбитражного апелляционного суда Федор Тимаев, председатель Верховного суда Бурятии в отставке Альбина Кириллова, председатель Верховного суда Адыгеи в отставке Байзет Шумен, председатель Камчатского краевого суда в отставке Виталий Волгин, заместитель председателя Хабаровского краевого суда Елена Унтевская, председатель Кировского областного суда в отставке Константин Егоров, судья Краснодарского краевого суда в отставке Владимир Кисляк и судья Томского областного суда Андрей Гончаров.

В новость внесена правка (13:52 мск) - передается с уточнением ссылки в этом и предыдущих сообщениях по теме, верно - говорится в сообщении на сайте Совета судей.